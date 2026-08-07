Свадьба на льдине и тайная роспись: 11 звёздных свадеб 2026, которые вы точно пропустили

2026 год только на середине, а свадебный альбом шоу-бизнеса уже получился внушительным. Одни знаменитости арендовали целый стадион или отель, другие показывали поклонникам только свидетельство из загса, а третьи ждали семь лет, чтобы обменяться клятвами на краю света.