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FiNE NEWS

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Свадьба на льдине и тайная роспись: 11 звёздных свадеб 2026, которые вы точно пропустили

2026 год только на середине, а свадебный альбом шоу-бизнеса уже получился внушительным. Одни знаменитости арендовали целый стадион или отель, другие показывали поклонникам только свидетельство из загса, а третьи ждали семь лет, чтобы обменяться клятвами на краю света.

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