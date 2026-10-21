За первые девять месяцев 2026 года ущерб в Италии от ДТП с участием незастрахованных автомобилей с польскими номерами достиг 40 млн злотых.
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