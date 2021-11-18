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Поисковики в Тахтамукайском районе Адыгеи обнаружили останки бойца, погибшего во время Великой Отечественной войны

Поисковики в Тахтамукайском районе Адыгеи обнаружили останки бойца, погибшего во время Великой Отечественной войны

В ноябре поисковики Регионального отделения «Поисковое движение России» в Республике Адыгея и офицеры следственного управления СК России по РА в рамках проекта «Без срока давности» провели разведывательно-поисковые работы в Тахтамукайском районе.

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