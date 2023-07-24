Премьер РФ Мишустин прилетел во Владивосток

Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел во Владивосток. С этого города начались рабочие поездки председателя правительства по субъектам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, сообщили в Telegram-канале правительства страны.
Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел во Владивосток. С этого города начались рабочие поездки председателя правительства по субъектам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, сообщили в Telegram-канале правительства страны.
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