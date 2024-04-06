Запад признал, что проигрывает России еще одну войну

Любовь Иванова

А где же раньше были!? Увеличение МРОТ до 35000 рублей до 2030 года! Будут выдавать меньше тысячи в год!? А почему нельзя позаимствовать у думовцев - они даже не почувствуют. Или у наших работающих людей на фирмах . По 2-5 тысяч рублей сейчас. Они и сами согласятся. Сейчас надо младенцу переслать несколько миллионов на жизнь, а не к 2030 году!