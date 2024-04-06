Все военные конфликты рано или поздно заканчиваются, но борьба за влияние в мире будет продолжаться — а в нынешних условиях еще с большей силой.
Запад признал, что проигрывает России еще одну войну
Комментарии
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Любовь Иванова
А где же раньше были!? Увеличение МРОТ до 35000 рублей до 2030 года! Будут выдавать меньше тысячи в год!? А почему нельзя позаимствовать у думовцев - они даже не почувствуют. Или у наших работающих людей на фирмах . По 2-5 тысяч рублей сейчас. Они и сами согласятся. Сейчас надо младенцу переслать несколько миллионов на жизнь, а не к 2030 году!
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18 час.
Питер Столыбин
Как это нечем заменить муку для вегетарианских бургеров? А тараканья или сверчковая мука, берестяная тоже подойдёт. Да голод-не тётка а потому, что голь на выдумки ловка, подтолкнёт голодающих придумать что-нибудь для замены пашаничнай муки чем то другим.
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15 час.
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