Мужские фразы, которые довольно сложно понять (но мы попытаемся)

Сергей Лепехов

Морена в очередной раз впадает в шовинизм: недостатки она замечает только у мужчин. У женщин их как будто и нет от слова "совсем". Как раз та ситуация, когда в чужом глазу соринку видят, в своём же бревна не замечают...