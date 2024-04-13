«Хватает же совести»: Получают на заводе по 90 тысяч, покупают машины по 2,5 млн., но вечно жалуются на жизнь — не понимаю таких людей

Сколько бы не зарабатывал человек, каких бы благ не имел, всё равно ему будет всё мало и мало. И это не только моё наблюдение — есть куча примеров, когда одни и те же люди вечно не довольны на протяжении всех своей жизни: то им начальство виновато во всем -мало платят за их тяжелый труд, то […] Сообщение «Хватает же совести»: Получают на заводе по 90 тысяч, покупают машины по 2,5 млн.