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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга «перекрывает кислород» экспорту белорусских нефтепродуктов

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга «перекрывает кислород» экспорту белорусских нефтепродуктов

В Санкт-Петербурге есть АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ), который, один из немногих в нашей стране, осуществляет перевалку нефтепродуктов, произведённых на нефтеперерабатывающих заводах Республики Беларусь.

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