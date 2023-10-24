Арбитражный суд города Санкт-Петербурга «перекрывает кислород» экспорту белорусских нефтепродуктов

В Санкт-Петербурге есть АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ), который, один из немногих в нашей стране, осуществляет перевалку нефтепродуктов, произведённых на нефтеперерабатывающих заводах Республики Беларусь.
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