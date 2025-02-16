США планировали потратить $10 млн на обрезание в Мозамбике

Департамент эффективности государственного управления (DOGE), находящийся под руководством предпринимателя Илона Маска, продемонстрировал в соцсетях, на что правительство США планировало потратить миллионы долларов.
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