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США планировали потратить $10 млн на обрезание в Мозамбике

Департамент эффективности государственного управления (DOGE), находящийся под руководством предпринимателя Илона Маска, продемонстрировал в соцсетях, на что правительство США планировало потратить миллионы долларов.

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