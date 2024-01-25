Пискарёв: деятельность издания DOXA признана нежелательной в России

Председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность издания DOXA на территории России.
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