Шнуров снизил цены на концерты «Ленинграда» после развода с дочкой олигарха

Сергей Шнуров, известный своим эксцентричным образом жизни и провокационными текстами, вслед за разводом с дочкой уральского миллионера Ольгой Абрамовой и спадом спроса на концерты «Ленинграда», снизил ценник на выступления группы вдвое, пишет Shot.