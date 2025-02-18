В связи с ростом цен расходы госкомпаний на закупки коммуникационного обору...

В связи с ростом цен расходы госкомпаний на закупки коммуникационного оборудования выросли в 2024 году на 15 %В 2024 году расходы госкомпаний на закупки коммуникационного оборудования — телефонных станций, роутеров, камер наблюдения и охранной сигнализации — выросли на 15 % до 134,6 млрд руб.