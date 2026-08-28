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Бизнес журнал. Урал

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Арбитражный суд Челябинска рассмотрит иск «Мосэнергосбыта» к «Россети Урал» на 266 млн рублей

Арбитражный суд Челябинска рассмотрит иск «Мосэнергосбыта» к «Россети Урал» на 266 млн рублей

Задолженность образовалась по энергосервисному договору, заключенному в июле 2023 года. В сумму иска входят 255,4 млн рублей основного долга и 11,2 млн рублей процентов.

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