Арбитражный суд Челябинска рассмотрит иск «Мосэнергосбыта» к «Россети Урал» на 266 млн рублей

Задолженность образовалась по энергосервисному договору, заключенному в июле 2023 года. В сумму иска входят 255,4 млн рублей основного долга и 11,2 млн рублей процентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮВ Уральский политол...
- АМ Уральский политол...
- Трем городам УрФО...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым