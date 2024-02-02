Никита Михалков рассказал о возвращении Аллы Пугачевой

Natalia Ivanova

" Он отметил, что готов понять звезд, которые сначала были против России, но затем осознали свою ошибку." Михалков казался умным человеком, но даже он не может понять - заблуждений нет у "звёзд" - это их мировозрение и оно не может поменяться. А вот притворяться эти умеют. И Пугачиха легко наврёт всё что потребуется для получения денег - она их ох как любит и любит в неограниченных количествах. Пугачиха может вернуться в Россию только в гробу, да и в гробу она здесь не нужна.