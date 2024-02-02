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Никита Михалков рассказал о возвращении Аллы Пугачевой

Никита Михалков рассказал о возвращении Аллы Пугачевой

Режиссер Никита Михалков поделился своим мнением о Примадонне. Артист высказал свое мнение относительно возвращения Аллы Пугачевой в качестве главной звезды российского шоу-бизнеса.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
&quot; Он отметил, что готов понять звезд, которые сначала были против России, но затем осознали свою ошибку.&quot; Михалков казался умным человеком, но даже он не может понять - заблуждений нет у &quot;звёзд&quot; - это их мировозрение и оно не может поменяться. А вот притворяться эти умеют. И Пугачиха легко наврёт всё что потребуется для получения денег - она их ох как любит и любит в неограниченных количествах. Пугачиха может вернуться в Россию только в гробу, да и в гробу она здесь не нужна.
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