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Аргументы недели

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В Киеве все говорили по-русски, а теперь — «вышиванки и потужные люди»: певица Настя Каменских о лицемерии соотечественников

В Киеве все говорили по-русски, а теперь — «вышиванки и потужные люди»: певица Настя Каменских о лицемерии соотечественников

«Я не хочу играть в ура-патриотизм»: популярная когда-то в России певица Настя Каменских попыталась ещё раз оправдаться за русский язык.

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