Поздравляю Цыганкову Ларису Валентиновну с праздником! Моя сестренка, Самый лучший педагог. В день учителя желаю: Дарит радость пусть урок.
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Поздравляю Цыганкову Ларису Валентиновну с праздником! Моя сестренка, Самый лучший педагог. В день учителя желаю: Дарит радость пусть урок.