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Нижегородская правда

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ИИ-сервис для создания виртуальных подарков запустили в соцсетях

ИИ-сервис для создания виртуальных подарков запустили в соцсетях

В соцсети «Одноклассники» появился встроенный ИИ-сервис, где можно создавать виртуальные подарки и обрабатывать фото.

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