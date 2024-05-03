История и археология: За что угодил за решётку баснословно богатый «авторитет» России, приговор которому читали 2 дня, и причем тут его молодая подруга: Шакро Молодой

Дело Шакро Молодого, знаменитого криминального авторитета, правоохранители назвали уникальным, по причине того, что впервые в юриспруденции появился такой термин, как «лидер преступного сообщества России».
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