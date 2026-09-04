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«Больше ощутимых выгод»: мировые СМИ подводят итоги ВЭФ

«Больше ощутимых выгод»: мировые СМИ подводят итоги ВЭФ

4 сентября официально завершился Восточный экономический форум. Как сообщили в Кремле, в нем приняли участие делегации из 78 стран, причем 17 из них относились к "недружественным".

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