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Услышав сочетание «кишечная палочка», любой нормальный человек невольно содрогнется от омерзения, особенно если испытывал эффекты вызванного ею пищевого отравления

Услышав сочетание «кишечная палочка», любой нормальный человек невольно содрогнется от омерзения, особенно если испытывал эффекты вызванного ею пищевого отравления

﻿﻿Услышав сочетание «Кишечная палочка», любой нормальный человек невольно вздрогнет от отвращения, особенно если он испытал на себе последствия пищевого отравления, вызванного им.

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