В Египте телеведущую приговорили к смертной казни

Уголовный суд Каира приговорил египетскую телеведущую и продюсера Сару Халифу и ещё 11 человек к смертной казни через повешение по делу о производстве и обороте синтетических наркотиков.
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