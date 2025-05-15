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  • Eduard
    Я предлогаю забиратт всё вропейское и не считать это кражей так как Закона больше не существует,как и Частной собстве...ЕС передаст замор...
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    Ворованное? Запад есть вор!ЕС передаст замор...
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Рынок M&A в России показал минимальные квартальные объемы за три года

Согласно исследованию информационного агентства AK&M, в первом квартале 2025 года объем сделок M&A (с порогом от $1 млн) составил всего $7,35 млрд — это на 24,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и самый низкий показатель за три года, пишет «Коммерсантъ».

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