Рынок M&A в России показал минимальные квартальные объемы за три года

Согласно исследованию информационного агентства AK&M, в первом квартале 2025 года объем сделок M&A (с порогом от $1 млн) составил всего $7,35 млрд — это на 24,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и самый низкий показатель за три года, пишет «Коммерсантъ».