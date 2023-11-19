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Мюллер о том, что турецкие фанаты были громче немецких в Берлине: «Это беспокоило. Хотели не дать им почувствовать удовлетворение от победы, но не всегда все складывается так, как хочешь»

Мюллер о том, что турецкие фанаты были громче немецких в Берлине: «Это беспокоило. Хотели не дать им почувствовать удовлетворение от победы, но не всегда все складывается так, как хочешь»

Товарищеский матч, который Турция выиграла со счетом 3:2, состоялся в Берлине. Игру посетили 72 592 зрителя.

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