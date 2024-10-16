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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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ФАТФ может внести Россию в чёрный список

Уже на следующей неделе группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) примет решение по вопросу о внесении России в черный список организации.

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