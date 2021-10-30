Мировое обозрение

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Youtube удалил трансляцию президента Бразилии Болсонару с канала его сына

Youtube удалил трансляцию президента Бразилии Болсонару с канала его сына

https://tehnowar.ru/298432-Youtube-udalil-translyaciyu-prezi. БУЭНОС-АЙРЕС, 30 окт – РИА Новости. Видеохостинг Youtube удалил видео президента Бразилии Жаира Болсонару, которое он разместил на канале своего сына Карлоса, сообщает новостной портал UOL.

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