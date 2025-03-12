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Царьград

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Россия ждет полного соглашения перед прекращением огня на Украине

Россия ждет полного соглашения перед прекращением огня на Украине

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин объявил о возможности рассмотрения американского предложения о прекращении огня на Украине, но подчеркнул, что окончательное прекращение боевых действий возможно лишь при достижении всеобъемлющего мирного соглашения.

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