Приезжие устроили швейный цех в квартире. Недовольных жильцов просто избили

МП

Михаил Пантюхин

У нас столько законов, что не всякий юрист их знает, тем более толку от них без исполнения ! Полиция, Росгвардия, ФСБ, СК РФ, Прокуратура, вот кто на сегодня исполняют законы по противодействию навязанной нам так называемой эмиграции, которых выпускают без разбора, их здесь уже более 25 000 000, а сколько личного состава НАШИХ СИЛОВЫХ СТРУКТУР, ДАЙ БОГ 100 000!!! И ЧТО МЫ РУССКИЕ (И ВСЕ КОРЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ РОССИИ) ХОТИМ!? ЧТОБЫ НАШИ СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ СПРАВИЛИСЬ С ЭТИМИ импортными? ДАЖЕ если только из этих миллионов 10% являются криминалом, без помощи народа гражданского это цунами не остановить! Если власть и дальше будет впускать этих киЩлячников в страну, то закончиться это взрывом с их стороны, и что будем делать? Ждать полицию, росгвардию? Или палить из сайги с балкона? А вы говорите ЗАКОНЫ!!! ЗВЕРИ ЗАКОНОВ НЕ ПРИЗНАЮТ, ИМ СИЛУ НУЖНО ПОКАЗАТЬ И В КЛЕТКИ, кстати их тоже не хватит! Короче цру-ми 6 хорошо работают, лоббисты им хорошо в этом помогают!