# Черн[и]льница Друзья, каждый раз читая о какой-то происходящей вокруг дичи мне кажется, что ну вот это уже полное дно и ниже просто некуда! Но каждый новый день приносит новые новости и это дно опускается все ниже.
Приезжие устроили швейный цех в квартире. Недовольных жильцов просто избили
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Обычный, рядовой случай. Все оплачено, крыша надежная, можно творить, что хочешь.
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2 час.
Юрий
........ Нынешние же руководители - это, попросту говоря, народные вредители, которым народ нужен лишь для создания прибыли.......им нужен лекторат который в этом году поддержит их интересы
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2 час.
МП
Михаил Пантюхин
У нас столько законов, что не всякий юрист их знает, тем более толку от них без исполнения ! Полиция, Росгвардия, ФСБ, СК РФ, Прокуратура, вот кто на сегодня исполняют законы по противодействию навязанной нам так называемой эмиграции, которых выпускают без разбора, их здесь уже более 25 000 000, а сколько личного состава НАШИХ СИЛОВЫХ СТРУКТУР, ДАЙ БОГ 100 000!!! И ЧТО МЫ РУССКИЕ (И ВСЕ КОРЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ РОССИИ) ХОТИМ!? ЧТОБЫ НАШИ СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ СПРАВИЛИСЬ С ЭТИМИ импортными? ДАЖЕ если только из этих миллионов 10% являются криминалом, без помощи народа гражданского это цунами не остановить! Если власть и дальше будет впускать этих киЩлячников в страну, то закончиться это взрывом с их стороны, и что будем делать? Ждать полицию, росгвардию? Или палить из сайги с балкона? А вы говорите ЗАКОНЫ!!! ЗВЕРИ ЗАКОНОВ НЕ ПРИЗНАЮТ, ИМ СИЛУ НУЖНО ПОКАЗАТЬ И В КЛЕТКИ, кстати их тоже не хватит! Короче цру-ми 6 хорошо работают, лоббисты им хорошо в этом помогают!
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1 час.
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