Беглов: Инвестиции резидентов ОЭЗ с начала года выросли на 57 процентов

Наибольшее количество капиталовложений пришлось на компании «БИОКАД», «ОДК-Климов» и ЦПТ В первом квартале 2025 года объем инвестиций резидентов особой экономической зоны «Санкт-Петербург» составил 7,6 млрд рублей, что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда инвестиции составили 4,8 млрд рублей.