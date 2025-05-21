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Петербургский дневник

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Беглов: Инвестиции резидентов ОЭЗ с начала года выросли на 57 процентов

Беглов: Инвестиции резидентов ОЭЗ с начала года выросли на 57 процентов

Наибольшее количество капиталовложений пришлось на компании «БИОКАД», «ОДК-Климов» и ЦПТ В первом квартале 2025 года объем инвестиций резидентов особой экономической зоны «Санкт-Петербург» составил 7,6 млрд рублей, что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда инвестиции составили 4,8 млрд рублей.

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