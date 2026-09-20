Жительница Петербурга подала иск к организаторам концерта Канье Уэста

Жительница Санкт-Петербурга подала иск к организаторам концерта американского рэпера Канье Уэста на «Газпром-Арене» и потребовала вернуть стоимость билета.
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