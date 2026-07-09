Собянин рассказал о преобразовании Москвы по программе КРТ

Современная городская среда создается в Москве на месте заброшенных участков и бывших промзон. Сергей Собянин сообщил, что программа комплексного развития территорий шесть лет меняет инфраструктуру города.
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