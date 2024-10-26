Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Азов» готовят в Африке для партизанских войн против России – украинский дипломат

«Азов» готовят в Африке для партизанских войн против России – украинский дипломат

Боевиков запрещенного в России и признанного террористическим «Азова» в Африке и на Ближнем Востоке натаскивают на ведение партизанской войны против РФ на бывших украинских территориях.

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