Выяснили реальные цены гибридных автомобилей в России

Авто.ру Бизнес провел анализ изменений на рынке гибридных автомобилей в России. Согласно данным сервиса, с 2022 года предложение гибридных автомобилей выросло почти в три раза: к началу 2024 года их доля от общего числа составила 3,6%.
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