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Татар-информ

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Чемпионат мира по джиу-джитсу памяти Айрата Калимуллина пройдет в Казани

Чемпионат мира по джиу-джитсу памяти Айрата Калимуллина пройдет в Казани

Фото: пресс-служба ДУМ РТ Чемпионат мира по джиу-джитсу TWWBJJ WORLD OPEN CHAMPIONSHIP 2026 впервые пройдет в Казани 10 и 11 октября.

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