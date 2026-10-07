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Огромная волна накрыла грузовое судно во время шторма

Огромная волна накрыла грузовое судно во время шторма

Во время шторма на грузовое судно обрушилась огромная волна. Вода буквально накрыла нос корабля и на несколько секунд скрыла его из виду, но судно вынырнуло из-за водяной стены и продолжило путь.

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