Собянин рассказал об обучении помощников для домов-интернатов в Москве

Социальные работники и сиделки являются незаменимыми сотрудниками для столичных домов-интернатов. С 2021 года их готовят по новым стандартам, обратил внимание мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
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