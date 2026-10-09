Три гигантских облака плазмы летят к Земле

К Земле летят сразу три облака солнечной плазмы, которые в ближайшие дни могут вызвать несколько периодов геомагнитных возмущений.
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