Депутаты предложили не наказывать за самооборону при защите жилища

В Госдуму (ГД) будет внесен проект закона, предлагающий поправки к ст. 37 Уголовного кодекса (УК) РФ («Необходимая оборона»), согласно которому необходимая самооборона не может быть превышена при проникновении агрессора в жилище.
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