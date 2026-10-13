Своими глазами: обновленный седан Hongqi H5 и его перспективы[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Обновленный седан Hongqi H5 вышел на российский рынок еще месяц назад, но только сейчас состоялась его официальная презентация, на которой была возможность познакомиться с машиной «в статике».
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