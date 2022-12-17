Бородавко о словах Эвена Нортуга и Клэбо: «Пусть они говорят про меня что хотят. Смотрите на результаты»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на слова норвежских лыжников Эвена Нортуга и Йоханнеса Клэбо о себе.

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