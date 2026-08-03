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FiNE NEWS

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Константин Малофеев предупредил о рисках технофашизма и цифрового концлагеря в связи с развитием ИИ

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев в интервью и статье выразил опасения по поводу угрозы технофашизма и цифрового концлагеря, которые могут возникнуть в результате распространения технологий искусственного интеллекта и глобального цифрового управления.

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