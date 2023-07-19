Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил отчет с призывом к МУС выдать ордер на арест президента Беларуси Александра Лукашенко, следует из релиза на сайте ЕП.
Ордер на арест Лукашенко
Комментарии
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Гарий Щерба
А уже НЕЧЕМУ УДИВЛЯТСА с ГЕЙРОПЕЙЦЕВ , там КРЫШУ уж ДАВНО ПРОРВАЛО ....!!!
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12 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, пидарасы.
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6 час.
Ю
Юрий Зубрин
Напекло ,не напекло ,но их ходы выверены и бьют в самую больную точку,тем самым изолируят руководителей....
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5 час.
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