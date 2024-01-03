Астрологи назвали четыре знака Зодиака, кто невероятно удачно начнет 2024 год

Специалисты по звездам раскрыли, кому начало 2024 года придется особенно по душе. По словам астрологов, на этой неделе каждый представитель зодиакального круга прочувствует на себе влияние космических сил из-за смены энергетики года.
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