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Василевский отразил 17 из 19 бросков «Питтсбурга». Вратарь «Тампы» выиграл 9 из 15 матчей в сезоне НХЛ

«Тампа» обыграла «Пингвинс» (3:2 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский одержал победу в этом матче, парировав 17 из 19 бросков соперника, пропустив по шайбе в первом и втором периодах.

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