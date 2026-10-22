Николай Басков отыграл свой 50-летний юбилей в Live Арене так, как умеет только он: спустился к залу на платформе с фейерверками из-под купола, спел тридцать три песни, вывел на сцену симфонический оркестр, балет и целую плеяду звёзд — от Филиппа Киркорова и Григория Лепса до Ларисы Долиной и Shaman.