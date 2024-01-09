Поскольку объект, будучи частным, продолжал оставаться еще и режимным, то инстинктивным желанием персонала было все скрыть и справиться своими силами, рассуждает политологЗАО «Климовский специализированный патронный завод» имени Андропова, на территории которого расположена котельная, оставившая без тепла более 170 домов, планируют вернуть в госсобственность, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сославшись на решение президента.
У Климовского патронного завода сломалась не только котельная, но и «крыша». Комментарий Георгия Бовта
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Прогнившую крышу, в виде губера Московской области, менять надо было уже вчера!
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14 час.
ЮВ
Юрий Во
Если Вы почитаете Интернет по этому заводу, то поймете, что этот завод весьма успешен и его продукция очень востребована, особенно в данный момент ( СВО на дворе, однако). И "поднят" на должную высоту этот ранее загибавшийся завод - именно частным капиталом. Ну а позиция Кремля по поводу бывших государственных заводов не меняется с начала 2000-х. С момента прихода Путина. ВСЁ, что смогло пережить развал 90-х и достигло серьезных высот, Кремль рассматривает как свою "законную" добычу. Причем методы "возврата" заводов государству - отработаны и "работают". Неважно, что ВСЕ эти методы, в нормальном правовом государстве, признали бы бандитскими. Но мы же живем в России... У нас свой путь...
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14 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Короче, кругом одно ворье...
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13 час.
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