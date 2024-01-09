У Климовского патронного завода сломалась не только котельная, но и «крыша». Комментарий Георгия Бовта

ЮВ

Юрий Во

Если Вы почитаете Интернет по этому заводу, то поймете, что этот завод весьма успешен и его продукция очень востребована, особенно в данный момент ( СВО на дворе, однако). И "поднят" на должную высоту этот ранее загибавшийся завод - именно частным капиталом. Ну а позиция Кремля по поводу бывших государственных заводов не меняется с начала 2000-х. С момента прихода Путина. ВСЁ, что смогло пережить развал 90-х и достигло серьезных высот, Кремль рассматривает как свою "законную" добычу. Причем методы "возврата" заводов государству - отработаны и "работают". Неважно, что ВСЕ эти методы, в нормальном правовом государстве, признали бы бандитскими. Но мы же живем в России... У нас свой путь...