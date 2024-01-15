12 вещей, которые мы бы так и не узнали, если бы не онлайн-знатоки

Мы бы спокойно могли прожить, не зная назначения всех этих вещей. Но иногда все же приятно знать чуточку больше про этот мир и вещи вокруг, особенно когда понимаешь, что это уникальные знания, мало кому доступные.
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