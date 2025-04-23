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В Киеве раскрыли причину срыва переговоров в Лондоне

В Киеве раскрыли причину срыва переговоров в Лондоне

КИЕВ, 23 апреля, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук после срыва переговоров по урегулированию конфликта, которые должны были состояться в Лондоне, заявил, что никто не хочет иметь дело с киевским режимом.

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