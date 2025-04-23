КИЕВ, 23 апреля, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук после срыва переговоров по урегулированию конфликта, которые должны были состояться в Лондоне, заявил, что никто не хочет иметь дело с киевским режимом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии