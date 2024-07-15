"Вы головная боль для страны" Мигрантов снова разворачивают в аэропортах

МП

Михаил Пантюхин

Меры то более менее, но все-таки власть тормозит с их принятием, а то, что они, то есть ржавые не только по уму, но и по сути воняют как бомжи, в глазах звериная ненависть, я уж не говорю о том, что оказывается Россия как страна "построена аллахом", и то, что их видетели всю их "историю" Россия "аккупировала" и сейчас они пришли, чтобы забрать "свое", то есть нашу землю и говорят об этом на каждом углу!!! В Правительстве РФ об этом знают, кого они сюда впустили!? Вот от этого дикая и даже звериная преступность по отношению к коренному народу России!!! Полиция, как правовой помощник граждан не справляется, энная часть МВД поражено коррупцией. Почти , а то и больше 20 миллионов уже тут, а это армия, которая в час Х может восстать против всех в России, и вот тогда никому слабо не покажется, ОБ ЭТОМ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ ВООБЩЕ ДУМАЮТ, ИЛИ НЕ ЗНАЛИ, ДА ЕЩЁ И ПОЗАБЫЛИ!!!???