Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Вы головная боль для страны" Мигрантов снова разворачивают в аэропортах

"Вы головная боль для страны" Мигрантов снова разворачивают в аэропортах

Когда в январе число мигрантов, не сдавших экзамены на патент, составляло всего 0,8%, казалось, что ничто не сможет остановить эту армию хитрых иностранных специалистов обойти закон.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Геннадий Бережнов, от вас не бывает умных комментариев, способны только дерьмо писать
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6 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Поддерживаю решение властей по мигрантам.
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5 час.
МП
Михаил Пантюхин
Меры то более менее, но все-таки власть тормозит с их принятием, а то, что они, то есть ржавые не только по уму, но и по сути воняют как бомжи, в глазах звериная ненависть,  я уж не говорю о том, что оказывается Россия как страна &quot;построена аллахом&quot;, и то, что их видетели всю их &quot;историю&quot; Россия &quot;аккупировала&quot; и сейчас они пришли, чтобы забрать &quot;свое&quot;, то есть нашу землю и говорят об этом на каждом углу!!! В Правительстве РФ об этом знают, кого они сюда впустили!? Вот от этого дикая и даже звериная преступность по отношению к коренному народу России!!! Полиция, как правовой помощник граждан не справляется, энная часть МВД поражено коррупцией.  Почти , а то и больше 20 миллионов уже тут, а это армия, которая в час Х может восстать против всех в России,  и вот тогда никому слабо не покажется, ОБ ЭТОМ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ ВООБЩЕ ДУМАЮТ, ИЛИ НЕ ЗНАЛИ, ДА ЕЩЁ И ПОЗАБЫЛИ!!!???
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