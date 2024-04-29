Юная дочь депутата Алтайского края бесследно пропала в Сочи

По словам мамы девушки, поездка была незапланированной. Где сейчас 18-летняя Диана, не знает никто.В Сочи пропала дочь депутата Новоалтайского городского собрания Алтайского края Елены Коневой 18-летняя Диана Коневая.
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