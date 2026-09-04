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Спорт Уик-Энд

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Сделка сорвалась, однако «Рома» не сдаётся в борьбе за футболиста «Зенита» Луиса Энрике

Сделка сорвалась, однако «Рома» не сдаётся в борьбе за футболиста «Зенита» Луиса Энрике

Как сообщает итальянское издание Corriere dello Sport, спортивный директор «Ромы» Д'Амико не сдаётся в борьбе за Луиса Энрике.

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